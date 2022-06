Die „Juppe“ im Fokus

Der Festtag in der Juppenwerkstatt in Riefensberg bildet den Auftakt zu weiteren Aktivitäten.

In der Juppenwerkstatt in Riefensberg findet am 12. Juni ein Tag der offenen Tür mit einem vielfältigen Programm statt.

Riefensberg. Die Herstellung der Bregenzerwälder Juppen und das Tragen der Frauentracht ist seit Kurzem im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich. Aus diesem Anlass richten die Juppenwerkstatt Riefensberg, iNTRACHT und der Heimatpflegeverein Bregenzerwald ein Fest aus und jeder ist eingeladen.

Interessantes Programm

Das Programm am 12. Juni ist vielfältig. Das Haus öffnet ab 14 Uhr seine Türen für Besucherinnen und Besucher. Fachkräfte führen durch die Geschichte jahrhundertealter textiler Handwerkskunst und Livevorführungen von Kunsthandwerkerinnen können miterlebt werden. Auch Annerose Willam, die anlässlich der Ausstellung „Bregenzerwälder Kunsthandwerk. Immaterielles Kulturerbe in Österreich“ eingeladen wurde, sich mit dem Prozess der Juppenherstellung künstlerisch auseinanderzusetzen, ist vor Ort. Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher Überraschungsgäste aus dem Bregenzerwald, Musik und kulinarische Köstlichkeiten aus dem Naturpark Nagelfluhkette.

Immaterielles Kulturerbe

Auf Antrag der Juppenwerkstatt Riefensberg wurde 2021 die Herstellung der Bregenzerwälder Juppen und das Tragen der Frauentracht in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. Das Ansuchen wurde von den (Kunst-)handwerkerinnen des Bregenzerwalds, iNTRACHT, dem Heimatpflegeverein Bregenzerwald, sämtlichen Trachten- vereinen, die mit Juppen auftreten, dem Musikverein Harmonie Andelsbuch sowie dem Vorarlberger Landestrachtenverband unterstützt.

Auszeichnung feiern