Die jüngste Mannschaft aller Zeiten in der Bundesliga

Am kommenden Wochenende findet für den SSV Dornbirn Schoren der Start in die WHA-Saison 19/20 mit einem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Ferlach statt. Dornbirn geht dabei mit der jüngsten WHA-Mannschaft (Schnitt 19,5 Jahre) mit ausschließlich Spielerinnen vom eigenen Nachwuchs und aus Vereinen der Region an den Start. Neu im Team ist Malina Kellenberger aus dem benachbarten Schweizer Rheintal.