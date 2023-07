Die Inflation sinkt, ist in Österreich aber immer noch sehr hoch

Die Inflationsrate liegt im Juli laut vorläufiger Schätzung auf dem niedrigsten Stand seit März 2022.

Rückgang der Inflation setzt sich fort

Nur hier ist Inflation höher als in Österreich

Die Inflation im Euroraum hat erneut nachgelassen und liegt unter jener in Österreich. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli binnen Jahresfrist um 5,3 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni war die Teuerung noch bei 5,5 Prozent gelegen, nach 6,1 Prozent im Mai. Der Preisauftrieb schwankt stark unter den Euro-Staaten: Für die Slowakei (10,2 Prozent) und Kroatien (8,1 Prozent) fielen die Schätzungen am höchsten aus, während die geschätzte Teuerung in Belgien (1,6 Prozent) und Luxemburg (2,0 Prozent) niedrig war. Deutschland liegt mit 6,5 Prozent über dem Durchschnitt.