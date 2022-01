"Die Impfpflicht lässt sich nicht weg demonstrieren"

„Die Impfpflicht kommt, die wird sich auch nicht weg demonstrieren lassen“, stellte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bei Vorarlberg LIVE klar.

Protest, meinte sie im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann, sei in Ordnung, er solle sich aber auf die Kanäle reduzieren, wo niemand in seiner Arbeit behindert wird, vor allem nicht das Gesundheitspersonal. „Solche Aktion sind abzulehnen“, spielte Rüscher auf Ankündigungen an, die 1450 durch Anrufe zu blockieren. Gleichzeitig gab sie der Hoffnung Ausdruck, dass auch diese Personengruppe vielleicht irgendwann den Schutz der Gemeinschaft über ihre Vorbehalte stellt.