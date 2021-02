Die Hütebuben dürfen bleiben

Wegweisendes Urteil für Gemeinde Fraxern und gesamte Alpwirtschaft

Fraxern. Bereits im Oktober 2018 war ein Wanderer aus Röthis auf dem Weg von der Hohen Kugel über die Alpe Maiensäss talwärts Richtung Alpe Schwimmersboden. Bei einem elektrischen Zaun, auch besser bekannt als Hütbub, zur Absicherung des Viehs bei der Alpe, erlitt der Mann einen Stromschlag und in Folge auch durch einen Sturz einen Bänderriss im Knöchel. In Folge verklagte der Wanderer die Gemeinde Fraxern als Wegerhalterin und Liegenschaftseigentümerin auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 8000 Euro. Er argumentierte zum einen mit der mangelhaften Errichtung seitens der Gemeinde und damit, dass der Zaun eine enorme, ortsunübliche Gefahrenquelle darstelle und er somit mittels Warnschild entsprechend darauf hingewiesen werden hätte müssen. Dieser Klage folgte das Bezirksgericht Feldkirch weder im ersten Verfahren noch in der darauffolgenden Berufung.