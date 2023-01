Die Holzapfel Schwestern zu Gast im Spielboden

Am Freitag, 3. Februar lädt der Spielboden Dornbirn zur Lesung mit Konzert.

Bernhard Moshammer, geboren 1968 in St. Pölten, ist Schriftsteller und Musiker. Er spielte als Bassist in Bands (Espresso, Andy Baum), war Verkäufer im Handel, seit 2012 macht er Musik für das Theater (u.a. mit Simon Stone, David Bösch, Leander Haußmann, Claus Peymann, Nicolas Brieger oder Peter Wittenberg, bei Schlingensiefs „Area 7“ sang er mit Patti Smith „’m so lonesome I could cry“ im Burgtheater), daneben veröffentlichte er unter seinem bürgerlichen Namen oder als Börn mehrere CDs. 2020 erschien „Loss & Ruin“ im Duo mit Mika Vember. 2023 wird sein neues Soloalbum „Der Partybeender“.