Die Hofsteiger Tennismeister wurden ermittelt

Fünf Wochen lang spielten die Tenniscracks aus sieben Vereinen um Titelehren.

Lauterach. Die 40. Auflage des größten Tennis-Breitensportevents in ganz Österreichs, den Raiffeisen Hofsteigmeisterschaften, hat sich wieder besonderer Beliebtheit erfreut. Die Cracks der Clubs aus Alberschwende, Fußach, Hard, Höchst, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt haben insgesamt 341 Meldungen für einen oder mehrere der zwölf ausgeschriebenen Bewerbe abgegeben. Nach insgesamt beinahe 300 Spielen – ab den Viertelfinals wurden sämtliche Partien auf der Anlage des heurigen Veranstalters, dem TC Lauterach, ausgetragen – stehen die diesjährigen Hofsteigmeister nun fest.

Die Titel in den Einzelbewerben holten sich Tobias Fürschuss (TC Hard) und Maren Ruf (UTC Schwarzach) in der Allgemeinen Klasse sowie Thomas Gruber (UTC Alberschwende), Nicole Gmeiner (UTC Schwarzach/beide 35+) und Peter Savoie (TC Höchst/55+).

Meisterehren in den Doppel- und Mixedbewerben gingen auch an Simon Alig und Fabio Geissler (TC Höchst/Allgemeine Klasse), Maren Ruf mit Verena Niendorf (UTC Schwarzach/Allgemeine Klasse), Laurin Masal mit Florian Kiefer (TC Hard) und Verena Niendorf mit Julia Troll (UTC Schwarzach/beide 35+), Fritz Grabher mit Sepp Mörtl (TC Höchst) und Brigitte Kilzer mit Birgit Mayer (TC Hard/beide 55+) sowie Tobias Fürschuss mit Birgit Mayer (TC Hard) in der Mixed-Kategorie. Über den Wanderpokal für den erfolgreichsten Verein durfte sich der TC Hard freuen.