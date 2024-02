Die Hockey-Arena schwitzte

Der RHC Dornbirn gewinnt mit furiosem Finish das Revier-Derby.

Dornbirn. In einem mitreißendem Revier-Derby zwischen dem RHC Wolfurt und dem RHC Dornbirn erlebten die Fans vergangenes Wochenende in der vollbesetzten Hockey-Arena ein emotionales Spektakel. Das Duell der Tabellennachbarn und Playoff-Aspiranten hielt was es versprach, und endete mit einem Last-Minute-Sieg für Dornbirn.

In einer ausgeglichenen Anfangsphase stand die Defensive auf beiden Seiten sattelfest. Doch nach einer guten Viertelstunde übersahen die Hausherren, dass sich Rafael Lestorto geschickt von seinem Gegenspieler löste. Nach einem perfekten Zuspiel von Jonas Fäßler, tauchte der Argentinier allein vor Torhüter Elias Rohner auf und versenkte den Ball gekonnt zur Führung. Vier Minuten später glich Arnau Dilmé per verdecktem Weitschuss aus, bevor Kilian Laritz die Rot/Schwarzen kurz vor der Pause mit einem weiteren platzierten Weitschuss erstmals in Führung brachte. Da änderten auch drei Lattenknaller von Kilian Hagspiel nichts am 2:1-Halbzeitstand.

Spannung pur

Nach Seitenwechsel jubelten die Hausherren erneut, doch der von den Unparteiischen gesehene Fußtreffer wurde aberkannt. Dann wurde Sebastian Mostögl seitlich zu viel Platz gegeben, Dornbirns Wirbelwind zog durch und sorgte für den Ausgleich. Die Partie blieb spannend und spitzte sich in den letzten fünf Minuten zu. Zuerst sah Hagspiel bei seinem eigenen Angriff die blaue Karte und Martin Maturano folgte ihm keine Zeigerumdrehung später. Dornbirn überstand das doppelte Unterzahlspiel, auch dank Torhüter Abraao Gomes Da Silva. Eine Unstimmigkeit zwischen der Zeitnehmung und der Dornbirner Ersatzbank sorgte für einen Tumult und eine längere Unterbrechung. Das zwischenzeitlich entstandene Kondenswasser, welches sich auf dem Hallenboden verbreitete, brachte das Derby dann fast zum Spielabbruch. Die Spieler konnten sich kaum mehr auf ihren Rollen halten, dementsprechend konnten die Angriffe nicht mehr wie gewollt gefahren werden. So rutschte auch Gallego aus, erwischte einen Dornbirner Spieler und flog mit einer Zwei-Minuten-Strafe vom Platz. Obwohl Hagspiel den direkten Freistoß nicht verwerten konnte, knallte er neun Sekunden vor Ablauf der Strafe den Ball erbarmungslos zum vielumjubelten 3:2-Sieg in die Maschen.

