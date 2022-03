„Die Hilfsbereitschaft ist enorm“

Freiwillige stellen sich in den Dienst für notleidende Menschen an der polnisch/ukrainischen Grenze.

Bereits am späteren Nachmittag ist der Reisebus von Bitschi bis „unters Dach“ voll beladen. Bettina Bitschi, die Chefin des Bludenzer Reiseunternehmens, hat spontan ihre Hilfe zugesagt. Den Bus hat sie frühmorgens mit Diesel vollgetankt, fährt nach Dornbirn, hilft beim Einladen, anschließend geht die Fahrt direkt nach Linz zum Verteilerlager. „Da ist Dankbarkeit nicht nur ein Wort“, zeigt sich Roman Zöhrer berührt. Berührt habe ihn auch die spontane Hilfe junger Unternehmer aus ganz Vorarlberg, darunter Ärzte und Rechtsanwälte, die ihren Skiurlaub zurückgestellt, und sich in den Einsatz der guten Sache gestellt haben, indem sie private Busse organisierten, die dringend benötigte Medikamente und Desinfektionsmittel in die Flüchtlingslager bringen. Ebenso haben sich Apotheken an der Hilfsaktion beteiligt. „Wir sind vernetzt mit internationalen Hilfsorganisationen wie Caritas und Rotes Kreuz. Die Busse fahren bis Linz zum Verteilerlager, danach weiter mit dem Zug.“ Man komme nicht so einfach über die polnisch/ukrainische Grenze. Es gebe rückwärts kilometerlange Staus. Da sei es einfacher, die Hilfsgüter mit dem Zug zu transportieren, erklärt Zöhrer die Lage.

Das Highlight des Tages war die spontane Zusage eines Mitarbeiters der Firma Blum, der mit einer Ungarin verheiratet ist und Kontakte zur Ukraine pflegt. Er habe sich mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt, will auch selbst an die Grenze fahren und Wolldecken und Schlafsäcke übergeben. Die Liste der Hilfsbereitschaft ließe sich fortsetzen, meint Zöhrer und deutet abschließend auf die aufgestellte Spendenbox. „Mit Sachspenden sind wir nun gut eingedeckt. Über jede finanzielle Zuwendung sind wir aber überaus dankbar.“ EH