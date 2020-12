Die "Herbstzeitlosen" überstützen die Vbg. Krebshilfe

Zweckgebundes Spende an die Kinderkrebshilfe

Der Verein „Hilfe für Andere – die Herbstzeitlosen“ betreiben seit vier Jahren in Sulz an der Müsinenstraße einen Verkaufsraum. Zu finden gibt es dort auserlesene und qualitativ hochwertige Antiquitäten und andere schöne Dinge.

Die „Herbstzeitlosen“, das sind Margit Fleisch, Brigitte Mathis, Dr. Rosa Hausteiner, Carin Summer, Elke Herburger, Brigitte Partel und Angelika Konzett, sind mit viel Einsatz und Freude ehrenamtlich tätig und unterstützten mit dem Erlös regelmäßig caritative Vereine und Organisationen. Auch in Notfällen wird immer wieder mit einer Spende schnell und unbürokratisch geholfen.

Obwohl heuer trotz der Lockdowns der Verkaufsraum lange geschlossen bleiben musste, erwirtschafteten die Herbstzeitlosen einen Gewinn und so konnten Margit Fleisch und Brigitte Mathis einen Scheck über € 5.000,– an Prof. Dr. Gebhard Mathis, Präsident der Vorarlberger Krebshilfe überreichen. Die Spende ist zweckgebunden und kommt den krebskranken Kindern zugute.

Prof. Dr. Mathis war erfreut über diese tolle Spende und bedankte sich bei den „Herbstzeitlosen“ recht herzlich und wünschte ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg.

Eine Spende für eine gute Sache, Krebs eine Krankheit die leider auch immer wieder Kinder treffen kann.

Die Herbstzeitlosen bedanken sich bei allen Kunden die durch ihren Einkauf die Spende erst ermöglicht haben.

Wer noch etwas Originelles, Kunstvolles oder Schönes für Weihnachten oder als Geschenk bei einem anderen Anlass sucht, sollte den Verkaufsraum an der Müsinenstraße besuchen. Ob alter Weihnachtsschmuck, ein altes Schaukelpferd, eine Zeichnung von Ironimus, ein Farbdruck von Arik Brauer oder ein Bild von einem anderen bekannten Künstler und viel andere schöne Sachen gibt es dort zu finden.