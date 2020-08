„Die Herbstsaison wird mit Sicherheit eine große Herausforderung werden“

Im WANN & WO-Sonntags-Talk spricht Landessanitätsdirektor Dr. Wolfgang Grabher über das erste halbe Jahr der Coronakrise in Vorarlberg, einen kritischen Herbst/Winter und ­russische Impfstoffe.

Dr. Wolfgang Grabher: Am Anfang der Krise war es faszinierend zu sehen, wie innerhalb weniger Tage Ressourcen mobilisiert wurden, Krisenstäbe einberufen und ein Kooperationsnetz zwischen Krankenanstalten, Rotem Kreuz, 1450, niedergelassenen ÄrztInnen und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung aufgebaut wurde.

WANN & WO: Mit dem Rückreiseverkehr nach der Urlaubszeit steigen die Zahlen in ganz Europa und somit auch im Ländle wieder stark an. Wie schätzen Sie die Lage aktuell ein?

Dr. Wolfgang Grabher: Die aktuelle Lage ist trotz leicht steigender Fallzahlen noch als stabil zu be­­­zeichnen. Wir liegen derzeit bei fünf bis fünfzehn Neuerkrankungen pro Tag, was umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung von Vorarlberg als geringe Fallzahlen zu beurteilen sind. Besorgniserregend ist sicher, dass momentan rund 30 bis 50 Prozent der neu positiv getesteten Personen die Infektion nicht im Inland erworben haben, sondern diese aus dem Ausland importiert haben. Diese Personen sind somit natürlich auch wieder der Ausgangspunkt von Sekundärinfektionen für Personen, die sich bei ihnen anstecken. Man muss deshalb besonderes Augenmerk auf die Reiserückkehrer aus den Hochrisikogebieten legen.

Dr. Wolfgang Grabher: Die Herbst- und Wintersaison wird mit Sicherheit eine große Herausforderung werden, da sich die Grippesymptome kaum von den Covid­­­symp­tomen unterscheiden lassen. Es ergeht deshalb der Appell an alle Bürger und Bürgerinnen, sich im Herbst gegen Grippe impfen zu lassen, um dadurch die Anzahl der Covid-Verdachtsfälle niedrig zu halten. Mittlerweile sind im Land Strukturen aufgebaut, Teststraßen und Laborkapazitäten vergrößert worden, sodass bei der zweiten Welle schneller gehandelt werden kann, wie dies am Anfang der Pandemie der Fall war.

WANN & WO: Sie haben eingangs bereits von einem Impfstoff gesprochen: Russland hat mitgeteilt, einen effektiven Impfstoff entwickelt und positiv getestet zu haben. In Kürze will das Land mit einer Massenstudie starten. Was halten Sie davon? Und wie sehen Sie die Impfstoff-Thematik allgemein?