Die Heimstärke und die Qualität spricht für Austria Lustenau

Aufsteiger Lafnitz darf trotz den Ausfällen für Austria Lustenau kein Stolperstein sein

TICKER/VIDEOS: SC Austria Lustenau vs SV Lafnitz

So ganz abgehakt hat Austria Lustenau die erste Niederlage in dieser neuen 2. Liga noch nicht. Bei der schwächsten Darbietung erlitt die Elf um Trainer Gernot Plassnegger in Linz eine bittere 0:1-Pleite in Oberösterreich. „Wir können viel besser spielen als zuletzt in Linz und brennen auf eine Wiedergutmachung“, hofft Gernot Plassnegger auf eine ganz andere Vorstellung seiner Truppe im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Lafnitz mit Coach Ferdinand Feldhofer. Vor allem die immer unterschiedlichen Termine der Anstoßzeiten mit Beginn am Freitag, Samstag oder zuletzt am Sonntag vormittag bringt der Lustenauer Austria die Trainingsplanung durcheinander. „Es ist nicht angenehm für einen Profi immer zu verschiedenen Zeiten spielen zu müssen“, so Plassnegger. Die erste Chance nach einer langen Zeit die Tabellenführung in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs zu übernehmen wurde verspasst, aber die ersten zehn Teams trennen nur sechs Punkte, Ausgeglichenheit ist Trumpf in der 2. Liga. Austria Lustenau stellt mit nur vier Gegentoren die stabilste Abwehr dieser Leistungsstufe, dafür bekundet man doch Probleme in der Offensive. Nur neun Tore gelang den Grün-Weißen bislang. „Wir haben viele Torchancen herausgespielt aber leider viel zuwenig Effizienz bewiesen, das ist unsere Schwäche, das muss viel besser werden.“ Denn im ersten von drei Pflichtspielen in sieben Tagen wird Plassnegger wohl auf die Offensivvariante setzen. „Wir wollen zuhause nicht nur eine Festung bleiben, sondern auch unsere spielerische Klasse duchbringen.“ Aus der Niederlage in Linz wird Plassnegger die Lehren ziehen und doch Umstellungen vornehmen. Und auch weil mit Lafnitz, Bruck an der Leitha (Dienstag ÖFB Cup) und Kapfenberg drei wichtige Partien auf dem Programm stehen. Lafnitz kommt mit zuletzt zwei Siegen und einem Remis ins Planet Pure Stadion. Der überlegene Meister der Regionalliga Mitte hat mit Stürmer Mario Kröpfl und Spielmacher Christian Klem zwei starke Kicker in ihren Reihen. Rotation wird Plassnegger vornehmen in den Spielen. Mit dem Brasilianer William kommt ein wichtiger Defensivakteur zurück in die Mannschaft. Weiter nicht einsatzbereit sind Firat Tuncer, Marcel Canadi und Tormann Kevin Kunz. Letzterer erlitt einen Innenbandeinriss im Knie, was die MRT diagnostizierte, er wird mindestens drei Wochen noch pausieren müssen. Kapitän Marco Krainz ist am Knöchel angeschlagen und ein Einsatz von „Sechser“ entscheidet sich erst kurz vor Spielbeginn. Für Talent Rocyan wird wohl Alexander Ranacher oder gar mit Lucas Barbosa eine zweite Sturmspitze von Beginn an auflaufen. Heimstark ist die Lustenauer Austria ohnehin mit zwei Siegen und einem Remis. Gut eingelebt nach seinem Wechsel hat sich auch David Otter: Der Linksfüßler hat sich einen Stammplatz erkämpft. „Die Struktur und die familiäre Atmosphäre in Lustenau gefällt mir sehr gut. Die junge Mannschaft hat viel Potenzial und wir können noch viel erreichen“, so David Otter.