Die Heimstärke spricht für die SPG Altach/Vorderland

Zum Frühjahrsauftakt bekommt es die Summer-Truppe mit Altenmarkt zu tun.

Der Liveticker vom Spiel SPG Altach/Vorderland vs Altenmarkt

all

all

self

self

Sonntagsmatinee in der Cashpoint-Arena zum Frühjahrsauftakt in der Frauen Bundesliga. Im Duell der Tabellennachbarn und punktgleichen Teams vom Sechsten SPG Altach/Vorderland und SKV Altenmarkt aus Niederösterreich hofft Coach Bernhard Summer (54) zu seinem Heimdebüt auf drei Zähler. „Wir müssen das Abwehrbollwerk durchbrechen und Vorsicht im Umschaltspiel des Gegners. Ein Heimerfolg ist und bleibt natürlich das Ziel. Trotz den Absenzen kann ich auf einen ausgeglichenen und starken Kader zurückgreifen und die Ausfälle kann ich kompensieren“, so Bernhard Summer.