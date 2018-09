Die Heimkehr der wolligen Vierbeiner

Traditionelle Schafscheide lockte kürzlich zahlreiche Besucher nach Gaschurn.

Gaschurn (est) Der Schafabtrieb kündigt das Ende des Bergsommers an. Zahlreiche Besucher und Besitzer waren am vergangenen Samstag in den Gaschurner Ortsteil Tanstrauas gekommen, um beim Bargaplatz die rund 650 Schafe in Empfang zu nehmen. So manchem Zuschauer ging das Herz auf, als eine Horde von Schafen aus dem Garneratal kam und diese wie die vierbeinigen Stars begrüßt wurden. Überall wurde geblökt und gemeckert. Die Schafbauern suchten im Gehege nach ihren Lieblingen. Alpmeister Christian Wittwer und sein Team kontrollierten das Aussortieren der Schafe durch ihre Besitzer und vermerkte dies in einer Liste.