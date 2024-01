Die „Heiligen Drei Könige“ ersangen in Götzis über 14.000 Euro

Caspar, Melchior und Balthasar wanderten auch in diesem Jahr durch die Marktgemeinde und sammelten für Kinder in Guatemala.

Götzis . Über 80 Kinder freuten sich in Götzis zum Start ins neue Jahr, die wichtige Aufgabe der Heiligen Drei Könige zu übernehmen und in deren prachtvolle Gewänder zu schlüpfen.

Frohe Botschaft in alle Häuser

Unter der Leitung von Kaplan Gabriel Steiner haben viele Helfer dafür gesorgt, dass die Sternsinger verpflegt, eingekleidet und begleitet wurden. Die zahlreichen Königinnen und Könige bekamen ihre samtenen und farbenfrohen Umhänge über die Schultern gelegt, die Kronen aufgesetzt und dann ging es los. Gemeinsam mit den Sternträgern und Begleitern wanderten die Heiligen Drei Könige durch Götzis, um die Botschaft des Friedens in die Häuser zu bringen und dabei Spenden zu sammeln. Über 80 kleine und große Sternsinger engagierten sich, um durch ihre Tat anderen Menschen zu helfen.

Unterwegs waren dabei Gruppen aller Altersstufen: Die Balthasare stellten den jüngsten Teilnehmer mit 6 Jahren ebenso wie die älteste Teilnehmerin mit knapp 80 Jahren. Es gelang den Sternsingern auch heuer wieder, viele Straßen von Götzis zu besuchen und vielen Haushalten den Segensspruch zu bringen. Die besuchten Haushalte haben sich dazu großzügig gezeigt und den Sternsingern über 14.000 Euro gespendet. Die Spenden werden in diesem Jahr insbesondere für Kinderschutzprojekte in Guatemala verwendet. „Wir bedanken uns herzlich bei allen Sternsingern, die durch ihren Einsatz einen Beitrag zu den Kinderhilfsprojekten geleistet haben. Ebenso gilt der Dank allen Spendern, die mit ihrer Großzügigkeit geholfen haben, die Lebensbedingungen benachteiligter Kinder zu verbessern“, zeigten sich die Verantwortlichen der Pfarre Götzis dankbar über die gelungene Sternsinger-Aktion in diesem Jahr. MIMA