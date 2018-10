Die Harder Eurofighter sind startklar

ALPLA HC Hard hat im EHF-Cup-Rückspiel am Samstag die OCI-LIONS zu Gast

Im Rückspiel der 2. Qualifikationsrunde zum EHF-Cup hat Handball-Vizemeister ALPLA HC Hard am Samstag die OCI-LIONS aus den Niederlanden zu Gast. Mit dem 23:23 in der Vorwoche im Hinspiel in Sittard haben sich die Roten Teufel vom Bodensee eine ausgezeichnete Ausgangsposition für den Aufstieg geschafften. Anpfiff in der Sporthalle am See ist um 19 Uhr.