Die guten Geister der Loretokapelle

Eine Handvoll Menschen kümmert sich um die Pflege der Loretokapelle, dieses besonderen Kleinods an der Hofsteigstraße.

Lustenau Vor kurzem feierten Gläubige im ältesten sakralen Gebäude Lustenaus, der Loretokapelle, mit einer heiligen Messe das Patrozinium. Pfarrer Thomas Sauter dankte in seiner kurzen Ansprache besonders auch den Menschen, die das das kleine Gotteshaus immer in Schuss halten. So sorgt Renate Riedmann für die Sauberkeit in der Kapelle und Marianne Hollenstein kümmert sich um den Blumenschmuck.

Selbstloser Dienst

Als Verehrerinnen der Mutter Gottes sehen sie diesen Dienst als ehrenvolle Aufgabe an. Renate Riedmann übernahm das Amt vor einigen Jahren von Marianne Paulitsch und Katharina Holzer und Marianne Hollenstein gab vor fünf Jahren Renates eindringlicher Bitte zur Mithilfe nach. Während Renate das Staubsaugen und Abstauben obliegt, entfernt Marianne jeweils am Freitag die verblühten Blumen, entsorgt den Abfall und bringt frisches Wasser mit. Neue Blumen kommen aus ihrem eigenen Garten und oft kann sie welche bei Karlheinz Grabher schneiden. Beide Frauen wären froh, wenn der Brunnen auf dem Vorplatz vor der Kapelle wieder in Betrieb genommen werden könnte, denn das Wasser müssen sie umständlich immer von zuhause mitbringen. Für die Sauberkeit um die Kapelle kümmern sich zudem ihre Männer.

Kappili-Kilbi