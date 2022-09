Bludenz. Auf Grund des Klimawandels sind Gemeinden und Städte künftig mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

In den letzten vierzig Jahren ist die Durchschnittstemperatur in Bludenz um fast drei Grad Celsius gestiegen. Die Spuren des Klimawandels sind auch in Vorarlberg deutlich spürbar. Bevölkerungswachstum bedeutet für viele Städten eine bauliche Verdichtung und ein damit einhergehendes Schrumpfen der verbleibenden Grün- und Freiflächen. Dabei werden diese immer wichtiger. Studien haben gezeigt, dass besonders im städtischen Raum Begrünungsprojekte positive Auswirkungen auf Hitzewahrnehmung, Luftqualität und empfundene Erholung haben. Die grüne Stadt der Zukunft scheint zunehmend zum Trend in der Städteplanung zu werden.