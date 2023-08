Die größte Fahne der Schweiz wurde verunstaltet

Unbekannte Täter haben die größte Schweizer Fahne gerade am Nationalfeiertag der Eidgenossen verunstaltet.

Die größte Schweizer Fahne in der Zentralschweiz, die stolz am Felsen in Vitznau prangt, wurde in der Nacht auf Dienstag von unbekannten Tätern verunstaltet. Die unbekannten Aktivisten brachten ausgerechnet am 1. August, dem Nationalfeiertag in der Schweiz, ein Banner mit der Aufschrift "Grenzen töten" über die imposante 961 Quadratmeter große Fahne an.