Die große Soiree des Bruders

Stefan Heim begeisterte mit Chanson-Abend im Foyer der Museumswelt

FRASTANZ Mit Günther Simonott am Klavier, Herwig Hammerl am Kontrabass und Martin Grabher am Schlagzeug wurde Sänger und Physiotherapeut Stefan Heim auf seinem Chanson-Abend in der Museumswelt von hochkarätigen Musikern begleitet.

Das musikalische Gen liegt einfach in der Familie. Der ältere Bruder Michael Heim ist hauptberuflich Tenor und tritt nicht nur an der Dresdner Operettenbühne, sondern auch weltweit auf vielen Bühnen auf. Zuletzt gastierte er in der Villa Falkenhorst in Thüringen.

Stefan Heim ist ein erfahrener Physiotherapeut im Walgau. Seit über sechs Jahren betreibt er eine Praxis in Thüringen, wo er akute und chronische Schmerzen heilt. Wenn ihm bei den zahlreichen Patienten noch Zeit bleibt, widmet sich der glückliche Familienvater dem Gesang und seiner Liebe zu den Musicals und den Chansons. Das Konzertmotto „Wenn der Bruder von dem Bruder“ brachte zum Ausdruck, dass Stefan Heim anstelle des Bruders einen großartigen Auftritt in der Museumswelt bestritt.