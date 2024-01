Die Grippewelle hat Vorarlberg immer mehr im Griff: Sind Sie geimpft?

In Vorarlberg breitet sich eine starke Grippewelle aus und sorgt dafür, dass immer mehr Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In Vorarlberg wird derzeit eine signifikante Zunahme von Grippefällen verzeichnet. Seit dem Ende des vergangenen Jahres wurden laut einem Bericht des ORF rund 170 Personen aufgrund schwerer Atemwegserkrankungen in Krankenhäuser eingeliefert, ein klares Zeichen dafür, dass sich das Bundesland mitten in einer Grippewelle befindet.