Corona: So viele müssen in Vorarlberg wegen Covid-19 in den Krankenstand

Erkältungswelle, grippale Infekte und Corona in Vorarlberg

Während in der Kalenderwoche 49 noch 1198 Vorarlberger ÖGK-Versicherte mit Covid in den Krankenstand gingen, stieg die Zahl in der nächsten Woche ebenfalls sprunghaft an. 1580 Personen aus dem Ländle meldeten sich in der KW 50 mit Corona krank.