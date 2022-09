Die glorreichen Jahre beim RC Altenstadt sind vorbei

Der Klub kümmert sich nun um die Ausbildung von jungen Nachwuchsfahrern.

ALTENSTADT. Die glorreichen Zeiten vom Radfahrclub Altenstadt sind vorerst für einen längeren Zeitraum vorbei. In der 115-jährigen langen Vereinsgeschichte des Oberländerklub holten die Kunstradfahrer sieben Goldene, einmal die Silberne und insgesamt sechs Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften. Die Sportler standen zudem bei nationalen und landesweiten Titelkämpfen meistens auf dem obersten Treppchen. Die größten Triumphe des Klub wurden in den 90iger Jahren eingefahren. Erfolgreichster Spitzenathlet des RC Altenstadt ist mit Abstand Hannes Mähr. Der Kunstradfahrer gewann im weltweiten sportlichen Großereignis im Einzel dreimal die WM-Bronzene. Vor allem die Brüder Mathias und Andreas Fritsch im 2er-Herren und Elisa Engljähringer und Anna Lins im 2er-Frauen wussten in der Vergangenheit zu überzeugen. Letztere haben ihre aktive Laufbahn beendet und kümmern sich um den Nachwuchs. Der RC Altenstadt mit Langzeitobmann Ulrich Lins hat nun einen Schritt setzen müssen. Die jungen Talente sind nicht mehr bereit eine Randsportart als Spitzensport zu betreiben. Das intensive Training wurde gestoppt und auf leichtes Niveau umgestellt. Derzeit erhalten sieben Anfänger im Alter von sechs bis acht Jahren plus drei Jugendliche mit Lizenz eine bestmögliche Ausbildung für das Kunstradfahren. Es wird einige Jahre dauern, ehe der RC Altenstadt wieder Sportler zu einer Weltmeisterschaft entsenden kann. Durch die zweijährige Pandemie hat der Klub etliche aktive Sportler verloren. Mit der Fertigstellung der modernen Turnhalle in der Volksschule Altenstadt im kommenden Jahr hat der RC Altenstadt aber eine große Chance um wieder mehr Nachwuchsfahrer auszubilden. Dem Nachwuchs gehört die Zukunft. Die neue Turnhalle mit neuen Perspektiven wird auch die Wettkampfstätte des Vereins. Besonders beliebt ist das jährliche Nikolausfahren in der VS Altenstadt mit vielen Athleten aus Vorarlberg, der Schweiz und aus Deutschland.VN-TK