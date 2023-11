Die #GirlMath Schuldenfalle

Ein Beispiel wäre, dass Kleingeld als „Spielgeld“ betitelt wird. Investitionen unter fünf Euro sind praktisch „kostenlos“. Alles, was Cash bezahlt wird, ist kostenlos, da auf dem Bankkonto die Summe gleich bleibt. Diese Erklärungen dienen dazu, impulsive Käufe zu rechtfertigen, indem sie die Ausgaben deutlich verharmlosen. Der Trend vermittelt ein problematisches Bild im Umgang mit Geld. Ein weiteres Problem ist, dass man sich vielleicht selbst in den Videos wiedererkennt und so ein Gefühl von Verbundenheit entsteht. Es birgt die Gefahr, dass finanzielle Entscheidungen auf der Plattform als Norm betrachtet wird und der Druck mindert, bewusster mit Geld umzugehen.