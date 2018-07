Teil 1 „Die gesamte Bandbreite des Verwaltungsrechts“

Von wegen Spitzen- und Regelenergie! Das Obervermuntwerk II sorgt in erster Linie für Grundlast – und zwar auf dem Schreibtisch von Christian Winder, dem für das Großprojekt zuständigen Juristen.

Christian Winder hat in Innsbruck Jus studiert, im Anschluss daran das Gerichtsjahr absolviert und ein Verwaltungspraktikum beim Land Vorarlberg. Später verdiente er seine ersten Brötchen als Notariatsanwärter, bevor er dem Ruf von illwerke vkw folgte und in die Rechtsabteilung des Energiedienstleisters wechselte. Der 42-jährige wirkt eigentlich recht entspannt – was verwundert, wenn man seine Aufgaben bei dem Kraftwerksprojekt einmal aus der Nähe betrachtet. „Ich bin beim Obervermuntwerk II seit Beginn für die juristische Betreuung des Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahrens und privatrechtliche Vereinbarungen zuständig“, erklärt Winder seine Tätigkeit.

„Das Obervermuntwerk II war und ist deswegen so herausfordernd, weil wir aufgrund der Hochgebirgslage mit einer ganz speziellen Situation umgehen müssen“, so Winder. Die geringe Anzahl nutzbarer Flächen für die Lagerung und Montage beschränken die Ausweichmöglichkeiten im Falle einer Behördenauflage auf ein Minimum. So kann es durchaus passieren, dass ein geringes Vorkommen einer geschützten Pflanze, oder eine mögliche Gefährdung von Kulturgut die Betreiber vor eine große Herausforderung stellt. Hier waren Geschick und Diplomatie gefragt. „Es wurden Lösungen für alle Fragestellungen gefunden und so können wir heute sagen, dass wir dieses Großprojekte sogar innerhalb des gesetzten Zeitplans abschließen können – zumindest baulich“, freut sich der Jurist.