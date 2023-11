Die Gemeinde Lochau investiert weiter in die Sicherheit und die Wasserversorgung

In der Gemeinde Lochau sind derzeit wieder auf mehreren Baustellen die Bagger aufgefahren:

Die Fahrbahn-Umleitung auf der Lindauerstraße L190 auf Höhe des Lochauer Strandbads zeugt seit wenigen Wochen von den laufenden Baumaßnahmen: Beim Oberlochauerbach und dem Kugelbeerbach wird der jeweils letzte Teilabschnitt im Rahmen des mehrjährigen Hochwasserschutzprojektes realisiert. Die bislang ausstehenden Straßendurchlässe unter der L190 machen die Bauarbeiten somit komplett. Dieser letzte Bauabschnitt, welcher von Bund, Land und Gemeinde finanziert wird, wurde seitens der Gemeinde mit etwa 1 Mio. Euro budgetiert. Nach Abzug der Förderungen durch Bund und Land ist hier mit Kosten in Höhe von etwa 200.000 Euro zu rechnen. Die Fertigstellung ist für Mai 2024 geplant.

Im Bereich Halden wurde ein neues Kanalsystem als modifiziertes Mischwassersystem errichtet. Dadurch wird das Gebiet zwischen Unterhalden und Halden Straße erschlossen und kann in weiterer Folge durch die Erweiterung im Bereich Oberhalden als ganzheitliches Trennsystem weitergeführt werden. Die illwerke vkw AG sowie die Anlieger werden in diesem Bereich die entsprechende Infrastruktur mitverlegen und die Kosten in Höhe von rund 184.000, – geteilt.