Die Gemeinde auf Hochglanz gebracht

Traditionelle Landschaftsreinigung in Altach

Altach. Mehr als 500 Jahre braucht eine Aludose bis sie in der Natur abgebaut ist, eine Plastikflasche 300 Jahre, ein Zigarettenstummel immerhin noch fünf Jahre. Gerade solcher Verpackungs- und Einwegmüll wird in den letzten Jahren widerrechtlich in der Natur statt im regulären Recyclinglauf entsorgt. Grund genug für fast exakt 239 Altacher Bürger sich beim jährlichen Gemeindegroßputz zu beteiligen. Zahlreiche Ortsvereine, Kinder, Jugendliche und andere Freiwillige waren fast schon traditionell im Einsatz für die gute Sache. Taucher vom Verein Sharkpoint waren sogar unter Wasser im Einsatz und fischten Müll aus dem Alten Rhein. Insgesamt 82 prall gefüllte Müllsäcke brachten die Helfer zurück zum Bauhof bzw. Feuerwehrhaus. Dort verlief parallel die Überprüfungsmöglichkeit für private Haushaltsfeuerlöscher durch Expertenhand, welche ebenfalls gut angenommen wurde.