Die Gegenwart gemeinsam verändern

Die Caritas-LernWerkstatt setzt heuer einen besonderen Akzent und stellt den Klima:wandel in den Fokus.

Dazu wird zu unterschiedlichen klima:dialogen eingeladen, bei denen über die vielfältigen gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des Klimawandels mit fachkundigen Expert*innen im Rahmen eines digitalen Forums diskutiert wird. Der nächste klima:dialog findet am Mittwoch, 15. Juni, als digitale Veranstaltung über ZOOM statt.

„Die großen Veränderungen – sie haben längst begonnen – und wir alle erleben gerade diesen Wandel“, sagt Ingrid Böhler, Fachbereichsleiterin der PfarrCaritas. „Es wird vermehrt darum gehen, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen und unsere Ressourcen und Stärken dafür zu nutzen, in nachhaltige Wirtschaftsstrukturen und gelebte Solidarität zu investieren.“ Gemeinsam ins Gespräch kommen und Impulse setzen, das ist Ziel der klima:dialoge.

Die digitale Auftaktveranstaltung „Schritte nachhaltiger Veränderung gehen“ findet dazu am Mittwoch, 15. Juni, von 18.30 bis 20.30 Uhr statt. „Damit wir alle ein gutes Leben auf dieser Erde führen können, braucht es ein Besinnen auf unsere Grundwerte und viele kleine und große Schritte einer nachhaltigen Veränderung auf vielen Ebenen des Lebens“, so Ingrid Böhler. Wie kann uns das gelingen? Mit dieser und ähnlichen Fragen beschäftigen sich Expert*innen beim klima:dialog. „Nach einer ersten Gesprächsrunde laden wir ein, eigene Erfahrungen, Meinungen oder auch Fragen einzubringen“, so Ingrid Böhler.