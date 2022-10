"Die Gedanken san frei": Pizzera & Jaus mit ÖVP-Protestlied

Das Austropop-Duo findet im "Die Gedanken sind frei"-Cover deutliche Worte für die ÖVP.

"Die Gedanken sind frei", so heißt ein beliebtes und vielzitiertes Volkslied aus der Biedermeierzeit, eben über die Gedankenfreiheit. Das österreichische Musikerduo Pizzera & Jaus veröffentlichte am Nationalfeiertag (26 Oktober) auf Youtube eine Coverversion - und die hat es in sich! In "Die Gedanken san frei" wettert die Band gegen Korruption und richtet sich dabei vor allem an die ÖVP unter Kurz, Sobotka, Blümel & Co.