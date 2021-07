"Die Gassen deiner Stadt" - Sommerprogramm 2021 in Feldkirch

Unter dem Slogan "Die Gassen deiner Stadt" findet auch diesen Sommer ein bunter Veranstaltungsreigen in Feldkirch statt. Konzerte, Gaumenfreuden unter freiem Himmel oder Gaukeleien im Hof - für Groß und Klein bieten sich von Juli bis Mitte September unterhaltsame Events an.

Feldkirch feiert das Leben in der Stadt. Dank zahlreicher lokaler Vereine, Kulturveranstalter und Gastronomiebetriebe, die sich für Angebote engagieren, die Lust auf mehr machen. Und mit einer Einladung an alle, in diese schöne Stadt zu kommen. Ob mit Kind und Kegel, mit Freund:innen oder einzeln. Ob für einen Drink in einem Gastgarten, den Besuch einer Veranstaltung, des Spielplatzes oder einfach so. „Die Gassen deiner Stadt“ versammelt das bunte Sommerprogramm in Feldkirch. Als praktische Übersicht für jene, für die „Summer in the city“ mehr als ein Sommerhit aus dem 60ern ist. Und als Anregung für uns alle, wieder verstärkt über die Bedeutung des öffentlichen Raums für ein gelingendes Leben nachzudenken und unser Glück zu schätzen, dass Feldkirch voller Überraschungen ist.