„Die ganze Erde wird mit seinem Glanz umfangen“

Osterkerzen als Schmuck und für den guten Zweck stehen bereit.

Dornbirn. Für die Osterkerzen haben sich Lisi und Helmut Fußenegger heuer ein besonderes Motiv einfallen lassen. Vielleicht sollte der österliche Schmuck gerade deshalb etwas Besonderes werden, weil es doch das letzte Mal war, dass sich das Ehepaar aus dem Hatlerdorf für diese herausfordernde Tätigkeit zur Verfügung gestellt hat. Ein würdiger Abschluss mit einer besonderen Kerze. Bereits seit 19 Jahren organisieren sie zusammen den nach wie vor beliebten Osterschmuck für ihre Pfarrgemeinde und darüber hinaus. Mithilfe eines bewährten Teams von rund 20 Personen wurden wieder an die 500 Kerzen in Handarbeit hergestellt. „Ein Teil der Kerzen wurde sozusagen in Heimarbeit zu Hause gemacht, ein Teil in den Räumen des Pfarrheims, mit genügend Abstand und Mundschutzmasken“, erzählt das Paar von erschwerten Bedingungen im Corona-Jahr.

Das Drumherum, vom Ankauf der Kerze bis zur Fertigstellung, sei sehr zeitintensiv, spricht Lisi Fußenegger aus langer Erfahrung. Außerdem kreiert sie Jahr für Jahr die große Osterkerze für die Hatler Kirche sowie auch für die Katharine-Drexel-Kapelle nebenan. Dabei konnte sie sich stets auf die tatkräftige Unterstützung ihres Mannes verlassen. „Doch alles hat seine Zeit“, sind sich beide einig und legen nach fast zwei Jahrzehnten dieses Ämtchen in jüngere Hände. „Ein frischer Wind tut sicher gut“, schmunzelt Helmut Fußenegger, „denn junge Leute bringen wieder neue Ideen ein.“ Somit verabschieden sich Fußeneggers mit großem Dank an das kreative Kerzen-Team. Worte des Dankes für das langjährige Ehrenamt des engagierten Paares fand auch Pfarrer Christian Stranz , der den österlichen Schmuck davor auch immer segnet.

Eine Fläche der elfenbeinfarbigen Kerze wurde in gelben und orangen Farbtönen marmoriert, der Kreis in der Mitte in einem warmen Braun symbolisiert die Erde, die von der Christusfigur, in Gold, umfangen wird. Mit poetischen Worten beschreibt Gemeindeleiterin Martina Lanser das Motiv: „Der Auferstandene umfängt die ganze Erde mit seinem Glanz. Er ist einladend, offen und verweist nach oben, auf das, was unsere Erde übersteigt.“ Die Kerzen für das bevorstehende höchste Fest der Christen sind ab sofort im Pfarrbüro Hatlerdorf um 8 Euro erhältlich. Der Erlös kommt, wie jedes Jahr, einem sozialen Zweck zugute. EH