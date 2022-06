Die ganz große Tanzshow

Die Dance Art School Dornbirn lädt zur 26. Tanzschulaufführung.

„Unsere zwölf Medaillenträger bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften werden außerdem ihr Können in den Kategorien Ballett, Jazz- und Modern Dance präsentieren“, so die Inhaberin der Dance Art School in Vorfreude. Für Hefel selbst waren die Bühnenauftritte immer ein Highlight in ihrer Karriere und darum ist sie auch sehr bemüht, ihren Schüler und Schülerinnen das „Abenteuer Bühnenperformance“ zu ermöglichen. „Es stärkt das Selbstbewusstsein, die Freude am Tanzen, man schließt Freundschaften und geht mit einem unbeschreiblich schönen Gefühl nach Hause“, erklärt sie. Und so heißt es am Samstag „The show must go on“, und die Dance Art Schüler freuen sich schon auf ein volles Kulturhaus. (cth)