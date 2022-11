Die fünfte Jahreszeit wird eingeläutet

Am Freitag wird der Fasching in Dornbirn pünktlich um 11.11 Uhr lautstark eingeläutet.

Am 11.11. um 11.11 Uhr lädt die Dornbirner Fasnatzunft zur offiziellen Fasnat-Eröffnung.

Dornbirn. „Elfta, Elfta ischt as hüt und as ischt – Gott sei Dank- so wit, dass ma ka do z` Dorobioro ohne Regierungspflänz do d`Fasnat fira“, heißt es kommenden Freitag pünktlich ab 11.11 Uhr. Dann lädt die Dornbirner Fasnatzunft wieder zum geselligen Miteinander, um zusammen den Dornbirner Fasching gebührend einzuläuten.

Standesgemäß beginnt das Fasnat-Opening auf der Stiege beim Roten Haus und Schnorrawaglar Hugo Nussbaumer wird bewährt mit ein paar Spitzen zur aktuellen Situation die Eröffnungsrede halten. Ab 14.00 Uhr gibt es dann „endlich wieder Remmi Demmy im Kulturhaus, das sich einen Nachmittag lang in das sogenannte Narrenhaus verwandeln wird“, so Zunftmeisterin Dagmar Fenkart-Kaufmann in Vorfreude. Mit dabei sind dieses Jahr natürlich wieder der Fanfarenzug Dornbirn, die Schalmeien Kehlegg und aus den benachbarten Faschingsgemeinden die Gugge Stuabruch Tschäppra, die Schaleimen Mäder, der Gugga Einklang, die Schalmein Mondheuler und die Hittisour Alpa Kracher. Für viel Stimmung dürfte also gesorgt sein und einem zünftigen Start in die närrische Zeit steht nichts im Wege.