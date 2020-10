Die Fülle des Herbstes genießen

Der OGV Dornbirn lädt zum Herbstkurs.

Dornbirn. „Schätze aus der Natur und aus dem Garten, frisch verzehrt und haltbar gemacht“, lautet das Motto des Kurses vom Obst- und Gartenbauverein Dornbirn, der am 22. Oktober 2020 auf dem Programm steht. „Wunderbar, was uns der Herbst noch alles bietet: die letzten Tomaten, Kraut, Randig, Kren, Wildkräuter, Himbeeren, Äpfel, Feigen, Quitten, Nüsse“, so Ingrid Benedikt vom Verein. Gemeinsam mit den Kursteilnehmern wird sie an diesem Abend zeigen, wie man diese Schätze haltbar macht. „Es gibt einiges zu verkosten und alle dürfen am Ende ein kleines kulinarisches Geschenk mitnehmen“, so Benedikt in Vorfreude.