Die Freudenhaus-Saison 2022 steht bevor

Das neue Freudenhaus-Programm bietet wieder eine bunte Vielfalt an Kulturveranstaltungen.

Lustenau. Ein bisschen Freude können wir im Moment wohl alle vertragen – und wer vermag das besser, als das Freudenhaus. Zwischen all den bedrückenden Nachrichten ist der Name der Lustenauer Kulturstätte in diesem Frühling wieder Programm. „In Zeiten wie diesen fällt es oft schwer, in Gedanken positiv zu bleiben und es scheint auch falsch, sich auf die anstehende Kultursaison zu freuen, wenn nur wenige Kilometer entfernt ein Krieg herrscht und Menschen aus ihrer Heimat flüchten müssen, doch wie sagte schon Bruno Kreisky – ´Der Friede vermag alles, der Krieg nichts – und die Kultur verbindet´“, betonen die Freudenhaus-Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa Marie-Berkmann. Deshalb freuen sich die beiden zusammen mit ihrem Team den Gästen mit dem neuen Freudenhaus-Programm 2022 wieder zahlreiche „kulturelle Lichtblicke“ zu bescheren.