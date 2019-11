Die Frage nach dem Standort

Region AmKumma sucht Platz für geplantes Abfallsammelzentrum

Kummenberg. Was in verschiedenen Regionen des Landes bereits umgesetzt ist, wie etwa am Hofsteig bzw. in Feldkirch, oder gerade kurz vor der Fertigstellung steht (Vorderland) soll nun auch für die Region AmKumma realisiert werden: Ein zentrales Abfallsammelzentrum, bei dem die Bürger nicht mehr wie bisher die eher schmalen Öffnungszeiten der Bauhöfe abwarten müssen, sondern von Montag bis Samstag ihre verschiedenen Abfälle abgeben können. Neben dem großen Vorteil der großzügigen Öffnungszeiten, ergeben sich auch für die Gemeinden Synergieeffekte, wie etwa ein besserer Preis durch größere Abfallmengen, zudem können so vor allem Problemstoffe zeitnah entsorgt, statt dass diese längere Zeit zu Hause gelagert werden. Das geplante Zentrum in der Region AmKumma ist auch für die Bürger der Region eine wichtiges Anliegen, wie die laufende Regionalumfrage der Vorarlberger Nachrichten zeigt: Über 80 Prozent der Teilnehmer befürworten eine rasche Umsetzung und ebenfalls über 80 Prozent befürworten weitere gemeindeübergreifende Kooperationen.