Die EU erleb- und greifbar machen

Die HTL Dornbirn unternahm eine spannende Reise nach Brüssel.

„Wenn man die Zukunft der Europäischen Union nach den Vorstellungen junger Menschen gestalten will, müssen sich diese aktiv einbringen können. Das war eines der Ziele des Europäischen Jahres der Jugend 2022“, so HTL-Direktor Michael Grünwald. Die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich wollte einen Beitrag dazu leisten, dass die EU erleb- und begreifbar wird, und hat die HTL Dornbirn für die Brüssel-Reise ausgewählt, weil sie immer wieder europapolitische Schwerpunkte setzt.

Daher konnte der vierte Jahrgang der Abteilung Mode kürzlich in die belgische Hauptstadt reisen und hautnah erleben, was die EU bedeutet.

So besuchten die Jugendlichen das Besucherzentrum der Europäischen Kommission bei dem sie einen Einblick in die Arbeitsweise der EU-Kommission und deren thematische Schwerpunkte erhielten. Das neue architektonische Konzept des Zentrums spiegelt die Grundsätze des Neuen Europäischen Bauhauses wider – Ästhetik, Inklusion und Nachhaltigkeit.

Experience Europe war auch auf dem Plan und ist eine neue Dauerausstellung in Brüssel, in der man spielerisch und interaktiv mehr die Werte der EU erfährt. An verschiedenen Stationen kann man auf virtuelle Reise gehen und sehen, in welchen Bereichen die Kommission tätig wird, einen Streifzug durch das Berlaymont-Gebäude machen und mit „Play Europe“ spielend mehr über die EU erfahren.