Die etwas andere fünfte Jahreszeit in Hohenems

Die Auner Fasnatzunft hält in schwierigen Zeiten zusammen.

Die Jahreshauptversammlung konnte heuer dank 3 G-Regelung im September gerade noch durchgeführt werden und auch der alljährliche Vereinsausflug, der dieses Jahr an den Lünersee führte, wurde für 49 Mitglieder zu einem abwechslungsreichen und schönen Tag, den man bei Livemusik und gutem Essen im Fohrencenter in Bludenz ausklingen ließ und somit zu den großen Highlights in diesem Jahr zählten. „Das ist schon sehr traurig und, dass die fünfte Jahreszeit nun schon wieder ins Wasser fällt, ist für unsere Zunft nicht gerade förderlich“, bedauert die engagierte „Närrin“.

Heute zählt der Verein stolze 239 Mitglieder und ein Mitglied erfuhr in diesem Jahr auch noch eine ganz besondere Ehrung. „Ein weiterer Höhepunkt 2021 war für uns die Verleihung des VVF-Landes Goldorden an Herbert Schuler, der uns Auner schon seit Jahrzenten im Ausschuss tatkräftig unterstützt und immer zur Stelle ist, wenn jemand gebraucht wird. Dafür gebührt ihm an dieser Stelle noch einmal ein herzlicher Dank und wir hoffen, dass er uns noch viele Jahre treu bleibt“, betont Obmann Robert Rüdisser.

In diesen schwierigen Zeiten setzt der Vorstand auf die Treue der Mitglieder und zeigt sich wie viele Vereine seit Monaten flexibel und offen für Neues. So fiel die legendäre Einschaltfeier in Hohenems erneut Corona zum Opfer, „was uns aber nicht davon abhielt das Einschalten der Lichter über Facebook mit unseren Freunden zu teilen und so eine Spende an eine Hohenemser Einrichtung zu tätigen“, erklärt Rüdisser und blickt zuversichtlich in die Zukunft. „Mit einem motivierten Ausschuss und vielen helfenden Händen können im neuen Jahr dann wieder Sommerfeste und dergleichen geplant werden und ich bin optimistisch, dass wir mit unseren Mitgliedern, Gönnern und Freunden wieder viel Spaß haben werden“, so der Obmann abschließend. Das klingt doch „närrisch guat!“ (cth)