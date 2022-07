Die erste Silent Disco in Bludenz

Bludenz. Mit kabellosen Kopfhörern den vollen Sound genießen und abtanzen!

Die Silent Disco Beachtour ist das erste mal in der Alpenstadt! Es wird durch die Sommernacht getanzt! Das einzigartige Konzept funktioniert so: Jede*r Teilnehmer*in erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann zwischen zwei unterschiedlichen Kanälen und somit zwischen zwei DJs wählen. House, Electro, Charts & HipHop oder doch lieber Alternative, Oldies & Classics – it’s up to you!