Die erste Medaille erkämpft

Vergangenen Feiertag fand in Dornbirn die Finalrunde der weiblichen Altersgruppe U20 statt. Der FFG Feldkirch Volley war als einziger Klub im Ländle, welcher gleich mit zwei „Frauschaften“ vertreten war.

Der Spieltag begann morgens für das “Einserteam” gleich mit einem Rückschlag, war doch Mittelblocker Marie Obwegeser krank. Obwohl ersatzgeschwächt, man erreichte das Final Four, unterlag dann im Halbfinale dem späteren Landesmeister VC Dornbirn. Im kleinen Finale tat mach sich anfangs gegen die Alterskolleginnen des VC Wolfurt schwer, doch mit Fortdauer konnten sich Kapitänin Anna-Lena Malin und ihr Team absetzen und sicher die Bronzemedaille gewinnen. Das zweite Team sammelte viele neue und wichtige Erfahrungen, blieb aber letztlich ohne Sieg. Im kommenden Jahr können alle Mädchen außer Emma Nachbaur nochmals in dieser Altersgruppe antreten. Vielleicht kann man sich dann nochmals steigern. Jetzt ist man aber erst mal sehr zufrieden mit der ersten Medaille in der noch jungen Saison.