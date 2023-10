Die ernste Botschaft hinter Hofer's Sortimentänderung

Hofer, der bekannte Diskonter, hat sein Sortiment erneut angepasst, um die weltweit "Pink Ribbon"-Aktion zu unterstützen.

Diese Aktion setzt sich für Brustkrebspatienten und deren Angehörige ein. Seit nunmehr sechs Jahren engagiert sich Hofer für die Initiative der Österreichischen Krebshilfe. Auch in diesem Oktober, dem internationalen Brustkrebsmonat, setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen: In den Hofer-Filialen sind drei limitierte pinkfarbene Produkte erhältlich, die symbolisch mit der rosa Schleife versehen sind. Diese speziellen Produkte dienen nicht nur dazu, das Bewusstsein für die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs zu schärfen, sondern auch, um Kunden zur Vorsorge zu motivieren.

Ein besonderes Highlight ist der exklusive “Pink Ribbon Kalender 2024” der Österreichischen Krebshilfe, der bei Hofer erhältlich ist. Diese Signalfarbe steht nicht nur für die Initiative, sondern auch für die Solidarität und Unterstützung gegenüber den Betroffenen. Zusätzlich dazu bietet Hofer pinke Eye Catcher aus geretteten Lebensmitteln an, darunter das Rote Rübe Pesto aus der nachhaltigen Eigenmarke “Rettenswert” sowie pinke Champignons in den Sorten weiß und braun.

Das Besondere an dieser Aktion ist nicht nur das Angebot dieser limitierten Produkte, sondern auch die großzügige Spende von Hofer. Das Unternehmen spendet einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf der pinkfarbenen Produkte, insgesamt 20.000 Euro, an die Österreichische Krebshilfe. Diese Spende fließt in den Soforthilfefonds für Brustkrebspatientinnen. Diese Initiative von Hofer ist Teil ihrer langfristigen Nachhaltigkeitsinitiative “Heute für Morgen”, die darauf abzielt, nicht nur umweltfreundliche Produkte anzubieten, sondern auch soziale Projekte zu unterstützen.