„Die Entführung des Thomas G.“ von Benjamin Blaikner

Die Premiere, zu der wir Sie herzlich einladen, findet am Donnerstag 24. Februar um 20 Uhr im Theater KOSMOSstatt.

Die Person Thomas Gratt und seine Beteiligung an der Entführung von Walter Palmers zeigt, wie eine einzige Entscheidung ein ganzes Leben beeinflussen kann. „Die Entführung des Thomas G.“ stellt die Frage nach dem guten Leben, einem richtigen im falschen, einem falschen im richtigen. Wo ist die Linke heute und was verbindet sie mit dem Damals? Wie lässt sich eine Lebenslüge rechtfertigen, vor allem vor sich selbst? Was ist gut und böse?