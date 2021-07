Die Entdeckung der Sinne im Dunkeln

Jugendliche und Mitarbeitende der Offenen Jugendarbeit Dornbirn erfahren wie es ist, mit einer Sehbeeinträchtigung zu leben.

Dornbirn. Eine Jause im Dunkeln – wie sich das wohl anfühlt? Zu essen, ohne dabei etwas zu sehen, ist Alltag für blinde Menschen – für Sehende aber schwer vorstellbar. Mitarbeitende und Jugendliche der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) besuchten das Haus Ingrüne des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Vorarlberg (BSVV) um einmal zu erleben wie das ist, sich auf den Hörsinn, Fühlsinn und Geschmackssinn zu verlassen. „Es war eine sehr wichtige Erfahrung für uns“, betont Sedef Ahmedi von der OJAD. Sie hatte die Idee zum Projekt „Don’t See But Be Seen“ während ihrer Ausbildung zur diplomierten Jugendarbeiterin in Schloss Hofen. „Für mich war es wichtig, speziell im Bereich Inklusion und Teilhabe zu recherchieren. Ich wollte herauszufinden, welche Schwierigkeiten, Barrieren und Herausforderungen blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen in unserer Gesellschaft haben“, begründet die Projektleiterin ihren Entschluss.