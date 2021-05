Die ELKI´s starten wieder fit in den Sommer

Ab sofort kann man sich für die beliebten ELKI-Sommerkurse anmelden.

Voller Elan startet das ELKI-Team nun in die neuen Wochen und die beliebten Sommerkurse stehen quasi vor der Tür. Kindgerecht wird im Sommer auch dieses Jahr wieder die Freude an der Bewegung im Freien weitergegeben. „Bei sehr schlechtem Wetter steht uns als Alternative der ELKI-Turnraum in der Bildgasse zur Verfügung. Unsere Ziele sind neben den sportlichen Aktivitäten, das Entdecken und Erforschen der Pflanzen und Tierwelt in den Achauen bzw. In Steinen/Platz des Natur-Aktiv-Kindergartens, sowie gemeinsames Basteln, Werkeln – kurz zusammen Spaß haben“, so Pastor.