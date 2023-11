Die dümmsten Antworten: Das Internet lacht über Umfrage zu Homo sapiens!

Bei dieser Umfrage wurden wohl nicht die schlausten Menschen befragt…

In diesem amüsanten Video wurden einige Menschen auf der Straße befragt, ob sie wüssten, was ein Homo sapiens ist. Die Reaktionen waren höchst unterhaltsam, da die meisten völlig ratlos waren. Einige schlugen sogar vor, dass die Homo sapiens ruhig aussterben könnten, das würde sie nicht stören. Erstaunlich ist, dass alle noch relativ ausführliche und „wichtige“ Antworten geben - ganz schön viel Meinung für so wenig Wissen!