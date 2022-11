Die drohende Unmündigkeit

Paul Nemitz, Hauptberater der EU-Kommission für Justiz und Verbraucher, war am Donnerstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Macht, Recht und Demokratie am Arbeitsplatz im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Paul Nemitz, geboren 1962 in Bonn, deutscher Staatsangehöriger, ist Hauptberater in der Generaldirektion für Justiz und Verbraucher der Europäischen Kommission. Er wurde im April 2017 ernannt, nachdem er sechs Jahre lang als Direktor für Grundrechte und Bürgerrechte in derselben Generaldirektion tätig war. Als Direktor leitete Nemitz die Reform der Datenschutzgesetzgebung in der EU (DSGVO), die Verhandlungen über das EU-US Privacy Shield und die Verhandlungen mit großen US-Internetunternehmen über den EU-Verhaltenskodex gegen Aufstachelung zu Gewalt und Hassreden im Internet.