Die Dornbirn Lions brauchen einen neuen Coach

Die Raiffeisen Dornbirn Lions und Headcoach Thomas Roijakkers gehen in Zukunft getrennte Wege. Der Vertrag mit dem Niederländer wurde von den Lions nicht verlängert. Nach einer bekanntermaßen sehr schweren Saison, in der nicht nur die Covid-Situation zu meistern war, sondern auch fast die ganze Mannschaft umgebaut werden musste, will man bei den Löwen nun einen Schlussstrich ziehen und in der kommenden Saison neu durchstarten. Nach langen Überlegungen haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, diesen Neustart mit ganz neuem Personal in Angriff zu nehmen. Aus diesem Grund wurde die bestehende Option mit Headcoach Thomas Roijakkers nicht gezogen.