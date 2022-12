Die Designerinnen und Designer für die Zukunft

Schüler der 7. Schulstufe der Mittelschulen und Gymnasien nahmen an Designwettbewerb teil.

Dornbirn. Die Lehrpersonen aus dem Fachbereich Modedesign und Grafik an der HTL Dornbirn, veranstalteten kürzlich unter dem Motto „Wir suchen die Designerinnen und Designer der Zukunft“ einen Designwettbewerb für die Schülerinnen und Schüler der 7. Schulstufe.

Dabei sollten die Jugendlichen in einer Collage Ideen zu einem Freizeitlook für die Altersgruppe 13 – 16 Jahre sammeln. Die Inspirationen dazu flossen dann in einen fantasievollen, kreativen Modellentwurf. Als Siegerpreise winkten, dass aus dem Design ein Modell produziert wird und ein Fotoshooting inklusive Styling.

Unterstützt wurde das Projekt von Angelika Walser, Mitglied des Fachstabes in der Bildungsdirektion für die Bereiche Werkerziehung, Ernährung, Haushalt und Verkehrserziehung. Frau Walser übernahm die Aussendung der Ausschreibung an alle Lehrpersonen der Mittelschulen und Gymnasien. Aufgrund einer Terminkollision konnte diese jedoch nicht an der Jurysitzung, die vergangene Woche stattfand, teilnehmen. Sie wurde aber fachkundig von Andrea Walter, der Bezirksleiterin Dornbirn für die Fachbereiche Werken und Ernährung und Haushalt, vertreten.