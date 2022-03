Die Depeche Mode-Party ist zurück

"Endlich wieder zusammen feiern", heißt es für Alex, Mutsch und DJ MC Mode am 2. April bei der 37. Depeche Mode & more Party.

Am 2. April 2022 steigt im Dornbirner Spielboden die 37. Depeche Mode & more-Party.

Dornbirn. Wenn am 2. April 2022 im Spielboden zum ersten Mal seit über zwei Jahren wieder "Enjoy the silence" aus den Lautsprechern tönt, wird die Tanzfläche garantiert beben. "Stille genossen haben wir die letzten Monate bzw. Jahre nun wirklich genug, und so wird die Nacht wohl doch eher unter dem Motto eines anderen Depeche Mode-Songs stehen, nämlich"I just can´t get enough", blickt Alex Micheluzzi vom pop & wave-Team voller Vorfreude auf die Rückkehr des Erfolgsformats.

Legendäre Party

Im Oktober 2019 wurde das letzte Mal zu pop & wave-Klängen im Spielboden geshakt und für alle Fans und die Organisatoren endet nun Anfang April eine lange Durststrecke, wenn das Kultevent nun endlich wieder stattfinden kann - und das bereits zum 37. Mal. "Wir waren auch während der langen Pause immer in Kontakt und der Gedanke, die Partys aufzugeben, stand nie im Raum. Der Optimismus, dass das Ganze einmal ein Ende hat und wir ohne Beschränkungen wieder feiern können, war und ist groß", betont Micheluzzi.

Als leidenschaftlicher Musik-Freak hat er sich persönlich in den vergangenen Monaten mit "Twitch TV" und DJ Live-Streams bei Laune gehalten. Nun ist aber wieder gemeinsam Musik genießen angesagt und er freut sich, dass das Team rund um ´Mutsch´ und DJ MC Mode immer noch komplett ist. "Die alte Crew ist in voller Frische und hoch motiviert am Start", lacht Micheluzzi. Viel verändert wurde auch am Erfolgsformat nichts – "wieso auch, wir sind einfach alle froh, dass es so weitergeht, wo wir 2019 aufgehört haben – zu geiler Musik, unbeschwert zusammen abtanzen und endlich wieder bekannte Gesichter treffen", so der Veranstalter.

Bewährtes Programm

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und natürlich dreht sich auch bei der 37. Ausgabe fast alles um eine der populärsten Musikbands der Geschichte – Depeche Mode. Neben dem Sound der englischen Kult-Band landen im großen Saal aber auch Klassiker der irischen Rockband U2, The Cure, Anne Clark, Front242 oder Joy Division auf dem Plattenteller. Auch die Spielboden-Kantine ist ins Programm mit einbezogen. Hier erwartet die Gäste eine musikalische Zeitreise von den legendären 80ern bis hin zu den besten Alternative-Hits der Gegenwart. Der gesamte Spielboden präsentiert sich an diesem Abend von seiner schönsten Seite – dafür sorgen eigens für die Party zusammengestellte Dekorationen sowie eine überdimensionale Großleinwand.

Da nicht nur Stammgäste aus der Region, sondern auch Fans aus ganz Europa extra für das Event nach Dornbirn anreisen, sollte man sich Karten im Vorverkauf (bei allen Raiffeisenbanken, Sparkassen, Musikladen, Dornbirn Tourismus, eventim.de und laendleticket.com) sichern.

"Das ganze Team von pop & wave freut sich auf euer Kommen!", so Alex Micheluzzi abschließend. Wer schon spezielle Wünsche an den DJ hat, kann diese unter info@popandwave.at abgeben. In diesem Sinne, die 37. Depeche Mode & more Party kann starten, it´s just "A Question of time"……(cth)

Veranstaltungstipp:

Österreichs größte "Depeche Mode & more"- Party

Samstag, 2. April 2022, Einlass ab 20:00 Uhr

Spielboden Dornbirn, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn