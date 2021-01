„Die Dankbarkeit und den Glauben nie verlieren“

Menschen aus der Heimat: Dragica Kostelac erzählt von ihrer zweiten Heimat, den Höhen und Tiefen ihres Lebens.

Dornbirn. Als unlängst die Psalmen für das „Buch der Psalmen“ in Dornbirn vergeben wurden, machte eine Frau auf sich aufmerksam: Dragica Kostelac, eine begeisterte Schreiberin, die acht Psalmen schrieb. Das war für die VN-Heimat ein Grund, die 70-jährige Dame mit der schönen Handschrift zu besuchen. Nicht nur das, auch was die gebürtige Kroatin dazu bewog, Dornbirn zu ihrer zweiten Heimat zu machen.

Sie war sehr jung, als sie auf der Suche nach Arbeit mit weiteren 26 Mädchen aus Kroatien nach Dornbirn kam. Über das Arbeitsamt war alles organisiert. Es gab für alle einen Arbeitsplatz bei FM Rhomberg in der damaligen Textilfabrik in Dornbirn-Schwefel. „Auch die Unterkunft bei einer Dornbirner Familie war für mich vorbereitet“, erzählt sie von den Tagen ihrer Ankunft. „Dort wurde ich herzlich aufgenommen und ich fühlte mich auf Anhieb wohl. Nur das Heimweh“, beim Erzählen stockt ihre Stimme und ihre Augen werden feucht, bevor sie sagt: „Es war sehr schlimm.“ Sie war die einzige aus ihrer Familie, die gegangen ist. Deshalb war es für die damals 18-Jährige kaum vorstellbar, lange hier zu bleiben. Trotzdem sei sie ihren Eltern dankbar für die Ausbildung als Weberin. Sie konnte die Textilschule in Kroatien besuchen. Ebenso dankbar war sie für einen sicheren Arbeitsplatz. An eben diesem Arbeitsplatz lernte die junge Kroatin bald den Mann fürs Leben kennen. „Johann und ich heirateten zwei Jahre später“, erzählt sie mit Freude. Und als sie dann ein Jahr später Robert, ihren Erstgeborenen, im Arm hielt, fühlte sie sich reich beschenkt. Über so viel Glück war auch das Heimweh verflogen. Nach Robert kamen noch zwei Buben, „die uns zu einer richtigen Familie machten“, erzählt die Dreifach-Mama weiter aus glücklichen Tagen. Nur der Wunsch nach einem Mädchen blieb unterfüllt, merkt sie hinterher noch an.